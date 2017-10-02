У квартирі на столичній Оболоні виявили арсенал зброї (фото)

У Києві в одній з квартир на Оболонському проспекті виявили арсенал зброї та боєприпаси. Про це повідомили в прес-службі столичної поліції.

"До співробітників сектору карного розшуку надійшла оперативна інформація про те, що у одній із квартир на Оболонському проспекті може зберігатися зброя. Оперативні працівники та слідчі, за погодженням із прокуратурою та після отримання відповідної ухвали суду, провели обшук у квартирі 48-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час обшуку поліцейські виявили предмет, схожий на гранату Ф-1, та запал, гвинтівку, 7 пістолетів та 21 патрон. Окрім цього, правоохоронці виявили кулеметну стрічку, споряджену великокаліберними патронами, та два оптичні приціли. Також правоохоронці вилучили три штик-ножі та комплектуючі деталі для виготовлення вогнепальної зброї.

"48-річний власник квартири пояснив, що небезпечні предмети він купив, але де і з якою метою зберігав, розповідати відмовився. Зі слів киянина, раніше він мав проблеми із законом через скоєння тяжкого злочину", - розповіли в поліції.

"За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - повідомив Андрій Окушко.

У рамках кримінального провадження призначені відповідні експертизи. Міру покарання для правопорушника обере суд.