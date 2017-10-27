У Польщі в ДТП з лісовозом загинули двоє українців - ЗМІ (фото)

15:58, 27 жовтня 2017
Інциденти
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Ще 5 осіб після аварії у важкому стані доставлені до реанімації.

У Польщі сталося трагічне ДТП фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Унаслідок ДТП у Польщі загинули двоє українців, п'ятеро перебувають у реанімації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

У Польщі сталося трагічне ДТП фото facebook.com/dtp.kiev.ua

"На 11 національній дорозі поблизу Глиниц бус Volkswagen на заокругленні дороги на високій швидкості врізався у лісовоз", - йдеться в повідомленні.

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В dtp.kiev.ua зазначили, що загиблих і постраждалих витягували рятувальники. Водій і пасажир померли на місці, ще 5 осіб у важкому стані доставлені в реанімацію.

Як повідомляв УНІАН, у селі Миртюки Стрийського району Львівської області 23 жовтня сталася ДТП, в результаті якої загинули жінка та її 10-річна донька.

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Теги: #ДТП у Польщі#українці загинули у ДТП