Десятирічна дівчинка та її мати загинули в ДТП на Львівщині (фото)

В селі Миртюки, Стрийського району Львівщині сьогодні об 11.20 сталася ДТП, в результаті якої загинули жінка та її 10-річна донька. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Львівської області.

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Поліцейські встановили, що сталося зіткнення автомобіля «Пежо Експерт» під керуванням 44-річного мешканця Тернопільської області та автомобіля «Таврія», за кермом якого перебував 34-річний мешканець міста Моршин.\

Внаслідок отриманих травм 34-річна дружина водія «Таврії» та його 10-річна донька, загинули на місці події. "Водія госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, скальпована рана голови, тупа травма живота, травматичний шок"", - розповіли в поліції.

Також зазначається, що в лікарню доставили ще трьох осіб із автомобіля "Пежо", їх оглядають медики.

Поліцейські встановлюють особи усіх учасників ДТП, а також обставини зіткнення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.