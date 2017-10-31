Убивство Окуєвої: журналісти знайшли гільзу на місці розстрілу (відео)

Оперативники зняли обмеження з місця, де напередодні розстріляли машину чеченських добровольців й учасників АТО подружжя Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, й допустили журналістів. Про це повідомляє ТСН.

Медійникам показали, де саме двоє злочинців очікували своїх жертв. Саме там журналісти знайшли відстріляну гільзу від автомата Калашникова, яка залишається лежати на місті злочину.

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Відомо, що засідку влаштували на вузькій дорозі, де поблизу немає ані приватних будинків, ані підприємств, щоб вберегтися від свідків. Проте журналістам вдалося знайти людей, які чули постріли, вони запевняють, що автоматна черга була одною.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), в результаті чого Окуєва загинула. Осмаєв поранений.

Пізніше Осмаєв розповів, що перед обстрілом він з дружиною поверталися до Києва з іншого регіону, за кермом автомобіля перебував він. За словами Осмаєва, на залізничному переїзді їх машину почали обстрілювати. "Все розліталося навколо мене, панель вся", – згадує він.

Поліція розцінила вбивство Окуєвої як замовне.