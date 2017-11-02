СБУ затримала росіянина, який спалив авто сім'ї нардепа та планував вибух біля вокзалу в Києві (фото)

Співробітники Служби безпеки України викрили двох громадян РФ, які за вказівкою російської сторони проводили антидержавну діяльність проти нашої країни.

Як йдеться в повідомленні прес-центру СБУ, оперативники спецслужби встановили що один з росіян, розпочав активний пошук осіб, здатних за грошову винагороду організувати акції протесту, з блокуванням транспортних магістралей. За завданням кураторів він також планував організувати фейкове «наметове містечко» під Міністерством освіти і науки, нібито на знак протесту проти прийняття нового Закону «Про освіту». Правоохоронці задокументували та блокували наміри зловмисника, якого було видворено за межі нашої країни за антидержавну діяльність.

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«Під час відпрацювання інших членів групи співробітники спецслужби з’ясували, що ще один громадянин РФ, що тимчасово проживає в Дніпропетровській області, вночі 21 жовтня 2017 року на замовлення російської сторони спалив автомобіль, який належить родині одного з народних депутатів України. Ця подія була оперативно висвітлена у російських та білоруських ЗМІ», – йдеться в повідомленні.

Надалі оперативники СБУ задокументували спроби придбання росіянином зброї та отруйних речовин. Під час підготовки зловмисника до чергового злочину в столиці його було затримано. Правоохоронці вилучили у громадянина РФ бойову гранату та холодну зброю.

«У районі Південного залізничного вокзалу також виявлено зроблену ним закладку з компонентами запалювання, готовими до використання. Для полегшення реалізації власних злочинних намірів іноземець використовував форму співробітника спецпідрозділу Національної поліції України. Тривають слідчі дії», – додали в СБУ.