Вибух у центрі Києва: невідомі атакували стриптиз-клуб (фото)

У Києві невідомі кинули у хол розважального закладу невстановлену піротехніку. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група, повідомила представник Відділу комунікаціі поліціі Києва у Facebook.

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На лінію 102 о 21.25 год. звернувся чоловік і повідомив, що чув вибух. На виклик виїхали правоохоронці. Слідчо-оперативна група та вибухотехніки проводять огляд місця події. Постраждалих немає, пошкоджений вхід у заклад.

За попередньою інформацією, двоє-троє осіб кинули невідомі піротехнічні предмети і втекли. Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліціі.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого двоє осіб загинули, серед них охоронець Мосійчука. Ще троє постраждали, у тому числі Мосійчук та політолог Віталій Бала. Вибух кваліфікували як теракт.