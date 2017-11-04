У ДТП на Львівщині загинули 17-річна дівчина-водій та 15-річний хлопець

На трасі Львів-Тернопіль сталася смертельна ДТП. Дві людини загинули, ще чотирьох госпіталізовано, повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що аварія сталася у с.Гаї Пустомитівського району пізно ввечері 3 листопада. Водій легкового автомобіля "Фольксваген Шаран" не впорався з керуванням і з'їхав в кювет.

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На місці аварії загинули 17-річна дівчина і 15-річний юнак, мешканці Пустомитівського району.

У лікарні Львова доставлено у важкому стані ще 4 постраждалих молодих людей у ​​віці 17-21 рік. Один з них - мешканець Львова, троє - жителі Пустомистовского району.

Наразі встановлюються обставини аварії.