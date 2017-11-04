На Одещині вибухнув автомобіль, одна людина загинула

У Біляївському районі Одеської області в результаті вибуху автомобіля загинула одна людина. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні, близько 4.30 в селі Маяки вибухнув автомобіль.

Встановлено, що житель міста Теплодар, який працює на одному з приватних рибальських підприємств, разом зі знайомим вийшов з території причалу, розташованого в Маяках, і попрямував до свого автомобіля Chevrolet Niva, який був припаркований неподалік.

«Коли чоловіки сіли в автомобіль і водій запустив двигун, стався вибух, у результаті якого 53-річний власник машини дістав тілесні ушкодження. Потерпілому було викликано швидку допомогу, проте по дорозі в лікарню чоловік від отриманих поранень помер», - йдеться в повідомленні.

Пасажир автомобіля не постраждав.

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На місце події негайно виїхали керівники СБУ, облпрокуратури і ДУНП в Одеській області. За даним фактом почато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За словами начальника регіонального главку поліції Дмитра Головіна, проводиться розслідування, за результатами якого правоохоронцями будуть зроблені висновки щодо мотивів і обставин скоєння даного злочину.