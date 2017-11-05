У Львові жінка народила в готелі дитину і викинула її на смітник

У Львові жінка народила в номері готелю дитину, яку після пологів викинула на смітник. Як повідомила УНІАН речник Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, сьогодні о 08.00 до поліції надійшло повідомлення, що на сміттєвому майданчику біля одного з готелів, який знаходиться на об’їзній дорозі біля Львова, виявлено пакет з тілом дитини.

Читайте такожУ Києві біля вокзалу жінка залишила 9-місячну дитину й пішла пиячити (фото)

Правоохоронці, які прибули на місце, з‘ясували, що у пакеті знаходиться тіло новонародженого хлопчика.

«Вжитими заходами поліцейськими встановлено, що цієї вночі в одному із номерів цього ж готелю 25-річна жителька Жовківського району Львівщини народила дитину, яку після пологів викинула. Жінка є матір‘ю двох дітей», - зазначила Добровольська.

Всі обставини події, причини смерті немовляти, а також мотиви вчинку жінки встановлюється. Призначено ряд експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів). Статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Як повідомляв УНІАН, у Полтавській області п'яний чоловік залишив коляску з дитиною біля дороги і заснув.