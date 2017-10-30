На Полтавщині п'яний чоловік залишив візок з дитиною біля дороги та заснув

У Карлівському районі Полтавської області місцеві мешканці на автомобілі помітили на узбіччі візочок без супроводу дорослих, у якому перебував хлопчик віком близько року. Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавщини.

На місце пригоди виїхали працівники поліції, які встановили, що поряд із візочком спить чоловік. Особа була у нетверезому стані, однак зміг назвати, що дитина у колясці є сином його знайомого.

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Малюка доправили до Карлівської міської лікарні, його здоров’ю нічого не загрожувало.

Батьком виявився 35-річний житель одного із сіл району. Чоловік розповів, що виховує однорічного сина сам, а в будинку проживає разом із ним та своїми батьками. Із 23-річною дружиною не проживає, про її місцеперебування йому нічого не відомо.

"Того вечора пішов на тимчасові підробітки, а попросив свого 38-річного знайомого завезти дитину з візочком до своєї матері. На жаль, батько не приділив уваги тому, що товариш був у стані алкогольного сп’яніння та згодом про це пожалкував. П’яний чоловік невдовзі залишив коляску із дитиною на узбіччі дороги біля мосту, а сам заснув", - розповіли в поліції.

За фактом невиконання обов'язків по догляду за дитиною слідчі Карлівського відділу відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.