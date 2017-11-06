"Вогняна" ДТП: у Києві авто влетіло в стовп на зупинці і зайнялося (відео)

У Києві на вулиці Академіка Заболотного посеред дороги спалахнуло авто . Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пожежа паралізувала цілу вулицю, дві рятувальні машини намагалися загасити автомобіль, однак він згорів вщент.

Як стало відомо, вибух стався через ДТП, хоча спочатку підозрювали черговий теракт. Автомобіль врізався в стовп біля зупинки, від потужного удару відірвалося колесо, а деталі розлетілися по зупинці. Саме авто відкинуло, і почалося загоряння.

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У результаті ДТП, на щастя, жертв немає, очевидці аварії надали допомогу водію, який отримав травму руки.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові ледь не повторилася смертельна ДТП на Сумській. Авто порушника виїхало на червоне світло на тому ж перехресті і лише дивом не перевернулося.