Знову на червоний: у Харкові ледь не повторилася смертельна ДТП на перехресті (відео)

На перехресті в Харкові ледь не повторилася трагічна аварія двотижневої давності. Авто порушника лише дивом не перевернулося як сумно відомий Лексус Зайцевої, зупинившись в декількох сантиметрах від тротуару. Про це йдеться в сюжеті програми "Джедаї".

Як повідомляється, авто порушника виїхало на червоне світло на тому ж перехресті, зіткнулося з іншим авто і лише дивом не перевернулося, зупинившись в декількох сантиметрах від тротуару. На щастя, цього разу обійшлося без жертв.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня ввечері у центрі Харкова поблизу перехрестя вулиць Сумська та Мечникова автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. В результаті Lexus вилетів на тротуар, де збив пішоходів. П'ятеро з них загинули на місці, ще шестеро були травмовані і доставлені в лікарню. Згодом кількість загиблих внаслідок ДТП збільшилась до шести.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 20 жовтня суд на два місяці взяв під варту Олену Зайцеву.