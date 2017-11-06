У Львові зіткнулися дві маршрутки, є постраждалі

У Львові на вул. Мазепи зіткнулися два маршрутних таксі, внаслідок чого постраждало п'ятеро пасажирів. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

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Зазначається, що повідомлення про дорожньо-транспортну подію надійшло до рятувальників о 14:06. Інцидент стався за адресою вул. Гетьмана Мазепи, 23, де зіткнулися маршрутні таксі №31 і №37. П'ятьох потерпілих госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги у Львові. У них діагностовано забої. Наразі співробітники правоохоронних органів розслідують причини та обставини інциденту.

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