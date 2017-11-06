Смертельна ДТП у Києві: водій маршрутки заявляє, що збив людей не він, а автобус, який стояв попереду

Водій маршрутки, яка 4 листопада нібито збила двох пішоходів у Києві, озвучив свою версію події. Про це йдеться в сюжеті ТСН. За його словами, пішоходів збив автобус, який стояв попереду нього і раптово здав назад.

Як повідомляв УНІАН, ДТП сталася 4 листопада близько 10.20 біля станції метро «Героїв Дніпра». У прокуратурі підкреслили, що перебуваючи за кермом автобуса марки «Богдан», 48-річний чоловік грубо порушив Правила дорожнього руху та скоїв наїзд на пішоходів. В результаті ДТП жінка загинула відразу, а її чоловік - в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.

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Того ж дня водієві маршрутки повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

6 листопада суд заарештував водія маршрутки на два місяці.