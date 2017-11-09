У Києві внаслідок вибуху гранати у квартирі загинув чоловік.

Про це у Facebook повідомляє столична поліція.

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«Об 11.45 до чергової частини Дніпровського управління поліції зателефонувала місцева жителька з повідомленням про вибух у квартирі сусідів. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група… У квартирі по вулиці Празькій правоохоронці виявили тіло 24-річного чоловіка, який загинув внаслідок вибуху, попередньо – бойової гранати», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що у квартирі мешкали двоє братів, один з яких перебував вдома.

«Імовірно, він намагався розібрати гранату, яка вибухнула. Це почула сусідка, яка й викликала поліцію», - сказав начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.