"Всю вулицю заполонила пара": у центрі Києва прорвало трубу з окропом
17:17, 09 листопада 2017Інциденти
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У Києві на вул. Еспланадній стався порив труби з гарячою водою.
Вулицю залило гарячою водою / dtp.kiev.ua
У Києві на вул. Еспланадній стався порив труби з гарячою водою. Всю вулицю заполонив пар. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Крім цього, аварія на теплотрасі сталася і в Святошинському районі. Як передає dtp.kiev.ua в Facebook, це сталося на вулиці Петра Курінного.
Як повідомляв УНІАН, у Солом'янському районі Києва на Караваєвих дачах на вул. Ушинського прорвало теплотрасу. Вулицю залило окропом.
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