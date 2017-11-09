"Всю вулицю заполонила пара": у центрі Києва прорвало трубу з окропом

У Києві на вул. Еспланадній стався порив труби з гарячою водою. Всю вулицю заполонив пар. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Крім цього, аварія на теплотрасі сталася і в Святошинському районі. Як передає dtp.kiev.ua в Facebook, це сталося на вулиці Петра Курінного.

Як повідомляв УНІАН, у Солом'янському районі Києва на Караваєвих дачах на вул. Ушинського прорвало теплотрасу. Вулицю залило окропом.