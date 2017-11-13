На Житомирщині правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків у місця позбавлення волі

На Житомирщині у ці вихідні правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків у місця позбавлення волі. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції у Житомирській області провели на території Бердичівського району спецоперацію, результатом якої стало перекриття каналу надходження наркотичних засобів до місцевих виправних колоній. Одночасно було проведено 16 обшуків, у ході яких вилучено марихуану, кілька десятків мобільних телефонів, чорнову бухгалтерію та інші свідчення протиправної діяльності.

Спеціальні заходи проводились поліцією спільно з працівниками сектору внутрішньої безпеки Центрального міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції, виправної установи під процесуальним керівництвом прокуратури.

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Кримінальне провадження, у рамках якого проводились слідчо-розшукові заходи, було розпочато за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність за такі дії у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Як повідомив УНІАН начальник Управління протидії наркозлочинності обласної поліції Олексій Душейко, обшуки проводились за місцем проживання майже півтора десятка осіб, підозрюваних у причетності до нелегального каналу розповсюдження марихуани та амфетаміну.

У ході їх проведення було вилучено близько 4 кг марихуани, 22 мобільні телефони, 15 сім-карток, чорнові записи, електронні ваги з нашаруванням, 6 пристроїв для куріння, порошкоподібну речовину та інші речі, що можуть свідчити про протиправну діяльність. Точна кількість та вартість вилученого зараз встановлюється.

Нині поліцейські з'ясовують роль кожного із причетних до поширення наркотиків у діяльності злочинної групи. Точна кількість зловмисників наразі уточнюється. Слідчі дії й досі тривають, у тому числі - на території виправних колоній.

Раніше в Одеській області екс-співробітник СІЗО отримав термін за постачання арештантам наркотиків.