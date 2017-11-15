У Рівному п'яний екс-АТОвець підірвав гранату у під'їзді житлового будинку

П'яний чоловік, колишній військовослужбовець, який проходив службу в АТО, кинув гранату під ноги поліцейським, які прибули на виклик щодо побутової сварки. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін в Facebook.

Поліцейські отримали виклик про сварку близько 20 годин і прибули на виклик.

"Підходячи до дев'ятого поверху, там, де "вирували емоції", співробітники поліції почули галас, а потім на сходах пролунав вибух гранати", - повідомив Аброськін. Поліцейські не постраждали від вибуху тільки тому, що піднімалися сходами на поверх, де відбувався скандал, а не ліфтом.

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"У результаті вибуху чоловік, який кинув гранату, отримав незначні осколкові ушкодження та був госпіталізований", - повідомив Аброськін.

За словами Аброськіна, чоловік проходив службу в АТО і звідти привіз додому гранату.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Рівному АТОвець кинув гранату в будинок, де знаходилися семеро людей.