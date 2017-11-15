Поліція Києва розслідує смерть дівчини, тіло якої співмешканець закопав біля озера

Поліція Києва розслідує смерть 24-річної дівчини, тіло якої співмешканець закопав біля озера. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, до чергової частини Дарницького управління поліції Києва надійшла інформація, що в садовому товаристві люди побачили чоловіка, який начебто виносив до озера замотане тіло людини.

Читайте такожУ Києві дівчина викинулася з вікна через нерозділене кохання

На місце прибули патрульні, слідчо-оперативна група територіального і головного управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, а також рятувальники. Фахівці ретельно обстежили територію навколо приватних будинків, водолази перевірили водоймище. Однак в результаті пошуків нікого знайдено не було.

Одночасно оперативники відпрацьовували інформацію про осіб, що проживають на цій території, і виявили 47-річного жителя Бердичева, який розповів, що проживав у вагончику разом із 24-річною дівчиною. Обидва працювали на будівельному майданчику.

За його словами, дівчина останнім часом хворіла, втім до лікарів не зверталась. Прийшовши з роботи, чоловік нібито побачив, що дівчина перебуває без ознак життя, тому вирішив її поховати, замотав тіло в ковдру і закопав його біля озера. Правоохоронці направили тіло на експертизу.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування правоохоронці отримали судово-медичні висновки, згідно з якими дівчина померла від двосторонньої пневмонії.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві пенсіонер сокирою й ножем убив свого колегу через політичні розбіжності.