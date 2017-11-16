На Львівщині в пункті прийому металобрухту виявили чотири артснаряди часів Другої світової війни

У місті Жовква на Львівщині 15 листопада в пункті прийому металобрухту виявили чотири артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України у Львівській області, до працівників поліції надійшло анонімне повідомлення від місцевого жителя про те, що під час здачі металобрухту він помітив на території пункту прийому металобрухту на вул. Дорошенка, який знаходиться на відстані 50 м від житлових будинків, кілька предметів схожих на боєприпаси.

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Оперативники та рятувальники, які прибули на місце, виявили серед металобрухту чотири артилерійські снаряди калібру 125 мм та 75 мм часів Другої світової війни. На місці виставлено охорону, подано заявку в центр швидкого реагування ДСНС на вилучення та знешкодження боєприпасів.

Правоохоронці з‘ясовують походження вибухонебезпечних предметів, які знаходилися серед брухту поблизу житлових будинків на багатолюдній вулиці.