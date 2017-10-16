На Хмельниччині рятувальники витягли з річки затонулий мікроавтобус (фото)

В Хмельницькій області рятувальники витягли з річки повністю затонулий мікроавтобус. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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«16 жовтня о 11.28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що потрібна допомога у витягуванні автомобіля з р.Ікопоть в м. Старокостянтинів Хмельницької області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після прибуття до місця виклику було встановлено, що автомобіль повністю перебуває під водою. Для чіпляння троса до автомобіля залучали групу водолазно-рятувальних робіт загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

За допомогою лебідки автомобіль витягли на проїзну частину дороги. Обставини інциденту встановлює поліція.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня в Одесі на узбережжі виявили затонулий автомобіль з тілом людини.