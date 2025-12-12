Західні чиновники висловили занепокоєння щодо цих зустрічей, бо не знають про їхню мету.

Таємні зустрічі між головним переговірником України з питань миру та керівництвом ФБР внесли нову невизначеність у важливі переговори щодо припинення війни, повідомляє видання The Washington Post з посиланням на дипломатів та чиновників, обізнаних з цим питанням.

В матеріалі вказується, що очільник української делегації в США, секретар РНБО Рустем Умеров протягом останніх кількох тижнів тричі літав до Маямі, щоб зустрітися з головним посланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом для того, щоб обговорити пропозицію щодо припинення майже чотирирічного конфлікту з Росією.

Чотири особи, які висловилися на умовах анонімності, також розповіли виданню, що Умеров під час свого перебування в США провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і заступником директора Деном Бонгіно.

Стверджується, що ці зустрічі викликали занепокоєння серед західних чиновників, які досі не знають про їхні наміри та мету. Деякі джерела припустили, що українські чиновники звернулися до Пателя та Бонгіно в надії отримати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, які можуть висунути проти них.

Інші побоюються, що новостворений канал може бути використаний для тиску на уряд Зеленського з метою прийняття мирної угоди зі значними поступками з боку Києва, яку пропонують США.

Видання додає, що посол України у Вашингтоні Ольга Стефанишина підтвердила зустріч Умерова з ФБР.

"Він обговорював лише питання, пов'язані з національною безпекою", - розповіла Стефанишина газеті The Washington Post.

Видання також зазначило, що представник ФБР заявив, що під час зустрічей з Умеровим обговорювалися питання, що стосуються спільних інтересів двох країн у сфері правоохоронної діяльності та національної безпеки.

Як йдеться в статті, за словами представника ФБР, тема корупції серед високопосадовців в Україні піднімалася на одній із зустрічей, але не була основною.

Видання зазначає, що в березні цього року Патель поставив під сумнів масштаби допомоги США Україні та закликав Конгрес розслідувати, чи не було зловживання американськими коштами, наданими Києву.

Бонгіно звинуватив Зеленського в приховуванні нібито корупційних дій сина президента Джо Байдена. Нібито його членство в раді директорів української енергетичної компанії стало предметом пильної уваги.

"Трамп дуже підозріло ставиться до Зеленського через те, що він і деякі члени його уряду намагалися приховати божевільні дії Джо Байдена", - казав в лютому Бонгіно.

Проте представник Білого дому заявив, що ті, хто висловлює занепокоєння з приводу зустрічей ФБР, "не обізнані з цими дипломатичними переговорами і не мають уявлення, про що йдеться".

Окрім цього, видання додало, що представник офісу Зеленського відмовився коментувати будь-які конкретні зустрічі, але наголосив, що "пов'язувати все з корупцією є дурістю".

Видання вказало, що ці обговорення відбуваються в критичний для України момент, коли Київ перебуває під тиском адміністрації Трампа, щоб змусити погодитися на пропозицію щодо закінчення війни.

"Там дійсно панує масштабна корупція. Люди задають таке питання: коли відбудуться вибори?", - заявив Трамп журналістам цього тижня.

В публікації йдеться, що в Києві та за його межами точаться спекуляції щодо того, чи може Умеров бути причетним до розслідування справи про розкрадання коштів, особливо з огляду на те, що антикорупційні органи країни розширюють розслідування на оборонний сектор.

Мирний план США щодо заврешення війни в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив. що нібито тільки українському президенту Володимиру Зеленському не подобається запропонований мирний план, тоді як його команда ставиться до документа більш прихильніше. Очільник Білого дому додав, що розподіл територій, який вказаний в цьому плані й робить переговори складними. Трамп зазначив, що завершити війну в Україні "в тисячу разів складніше", ніж укласти угоду у сфері нерухомості.

Також ми писали, що американський Інститут вивчення війни (ISW) вказує, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров фактично відхилив сім ключових пунктів з запропонованого США мирного плану, який складається з 28 пунктів. Аналітики зазначають, що заяви Лаврова свідчать про те, що Кремль не бажає прийняти початковий 28-пунктовий мирний план.

