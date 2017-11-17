У Полтаві група дівчаток побила 8-класницю просто біля школи

У Полтаві група дівчаток побила 8-класницю прямо біля школи. Інцидент стався 12 листопада, проте відомо про нього стало тільки зараз, повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

В інтернеті навіть було опубліковано відео, однак зараз його вже видалили. За даними видання, на відео було видно, як група дівчаток-підлітків б'ють свою ровесницю.

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Відзначається, що дівчата розмовляли за рогом будинку, коли раптом одна з них кинулася на іншу, збила її з ніг і почала тягати за волосся. У той же час інша дівчина б'є лежачого ногами. Очевидці за кадром також коментують, що у дівчини розбитий ніс і тече кров. Згодом небайдужому хлопцеві, який вигулював собаку, таки вдалося розняти дівчат.

"Постраждала школярка повідомила, що під час розмови її почали бити. Інша сторона в поясненнях дуже розмито вказала, що "підійшли, почали бити". Поліція підозрює, що підлітки свідомо замовчують справжню причину бійки", - зазначає видання. Зараз триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Херсонській області жорстоко побилися школярки.