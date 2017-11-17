В Одесі після виходу під заставу ліг у лікарню директор табору "Вікторія"

В Одесі ліг у лікарню директор оздоровчо-спортивного дитячого комплексу «Вікторія» Петрос Саркісян, який вийшов напередодні під заставу 128 тис. грн, де під час пожежі 15 вересня загинули три дівчинки. Про це УНІАН повідомив представник прокуратури. За його словами, після внесення вказаної суми Саркісян ліг в одну з лікарень міста.

«Нібито проблеми з серцем. Насторожує той факт, що так звана госпіталізація проведена відразу після виходу на свободу, а апеляція ще не розглядалася», - сказав представник прокуратури. Він пояснив, що прокуратура Одеської області оскаржила рішення Приморського районного суду про заставу, але в суді апеляція розглядатиметься тільки наступного тижня.

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Крім того, за словами співробітника прокуратури, планувалося, що сьогодні, 17 листопада, суддя Приморського районного суду Одеси Віктор Попревич оголосить повний текст рішення про заставу, в тому числі мотиваційну частину. Однак вказане засідання не відбулося. Більш того, з'ясувалося, що оголошення відбулося 16 листопада, але представників прокуратури не запросили.

Процесуальний керівник кримінального провадження по «Вікторії» прокурор Олег Корсуненко заявив, що вперше стикається з такою ситуацією, щоб «прокурора не запросили, і заздалегідь раніше зачитують рішення під аудіо та відео».

Сьогодні до Приморського суду також прийшли батьки дітей, які постраждали під час пожежі, які заявили, що це «боягузтво і неповага».

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. В результаті пожежі загинули троє дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ознаками ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з тим, що сталося, було затримано Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій у цей же день було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей у таборі. Чиновницю було звільнено за власним бажанням через кілька днів після трагедії. 11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

13 листопада прокурор Одеської області Олег Жученко повідомив, що до кінця листопада планується завершити майже всі експертизи щодо пожежі в дитячому таборі.

Приморський райсуд Одеси 14 листопада продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Саркісяну, але водночас визначив заставу 128 тис. грн, які майже відразу було внесено. Прокуратура області заявила, що оскаржить це рішення.