У Запоріжжі в ДТП загинув військовослужбовець

У Запоріжжі сталася ДТП за участю військового автомобіля, в результаті якого один військовослужбовець загинув, ще одного у важкому стані доставлено до лікарні. Як стало відомо УНІАН із власних джерел, аварія сталася сьогодні, 19 листопада, близько 10-ї години ранку - автомобіль перекинувся. Машина належить 55-й артилерійській бригаді ЗСУ, що дислокується в Запоріжжі.

У самій частині даний інцидент поки не коментують.

Читайте такожПоранення журналіста на навчаннях ЗСУ: у прокуратурі вважають, що постріл не був випадковим

Водночас, за даними джерела, водій автомобіля виїхав без маршрутного листа.

На даний момент на місці ДТП працюють рятувальники. Також присутні служба військового правопорядку і представники військової прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 30 разів прицільно обстріляли позиції українських військових у зоні АТО. Четверо українських військових були поранені.