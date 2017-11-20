У СБУ повідомили про затримання офіцера-дезертира, який був інформатором ФСБ

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та військовою службою правопорядку затримали у Києві дезертира, начальника зв’язку – командира гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону.

Як повідомила прес-служба СБУ, лейтенант у серпні 2015 року самовільно залишив військову частину, яка дислокувалася на Донеччині, та виїхав на територію тимчасово анексованого Криму.

«У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби задокументували, що в Криму зловмисник намагався отримати тимчасовий притулок у так званій «Республіці Крим РФ». Він також перебував на зв'язку зі співробітниками ФСБ, яким передавав відому йому інформацію про сили антитерористичної операції», - йдеться у повідомленні.

Також співробітники СБУ встановили, що у листопаді дезертир конспіративно прибув до Києва для вирішення особистих питань та затримали його перед поверненням на тимчасово окупований півострів.

Наразі лейтенанта доставлено до служби військового правопорядку для подальшого конвоювання до військової прокуратури Донецького гарнізону та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.