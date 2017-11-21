Заяви про побиття та схожі на сокири предмети: з'явилися подробиці нічного погрому на Нивках у Києві (фоторепортаж, відео)

Кілька десятків підлітків розтрощили декілька кіосків біля станції метро "Нивки" у Святошинському районі Києва.

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За словами руйнівників, їхньою метою були ділки, які незаконно займаються гральним бізнесом. Пізніше відповідальність за трощу взяла організація "Національний корпус", йдеться в сюжеті ТСН.Ніч.

Вгамовувати активістів приїхало з десяток машин патрульної поліції. Підлітки почали відбиватися, у деяких, кажуть поліцейські, були предмети, схожі на сокири. У "Нацкорпусі", зі свого боку, заявляють про побиття учасників акції з боку правоохоронців.

З десяток активістів затримали, решта - втекли.

Раніше "Національний корпус" опублікував відео, як правоохоронці силою стягують одного з активістів з піддашка аптечного кіоску, він падає на бетон, а поліцейський продовжує бути його ногами.