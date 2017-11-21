У Києві біля станції метро "Нивки" розгромили лотерейні кіоски, поліція затримала близько 10 людей (відео)

У понеділок, 20 листопада, ввечері в Києві на вулиці Щербаківського, біля станції метро "Нивки", активісти партії "Національний корпус" влаштували розгром кіосків "Лото Маркет" і "Спортлото", які належать оператору державних лотерей "М.С.Л.". Про це повідомила прес-служба партії.

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"Активістам "Національного корпусу" Києва не залишилося нічого іншого, як взяти важкі переконливі предмети в руки і знешкодити чергову соціальну виразку у вигляді "ігрового залу" у Святошинському районі", – йдеться в повідомленні.

За інформацією партії, співробітники поліції затримали близько 10 активістів і відвезли їх у райвідділ.

Також "Національний корпус" опублікував відео, як правоохоронці силою стягують одного з активістів з козирка аптечного кіоску, він падає на бетон, а поліцейський продовжує бути його ногами.