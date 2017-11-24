У Києві на Поштовій спалахнула пожежа - очевидці (фото)

У столиці на Поштовій площі палає пожежа. Про це повідомив користувач Twitter Тарас.

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"На Поштовій щось добре горить", - йдеться у його повідомленні, до якого прикріплене фото.

На фотографії видно, що дорогу заволокло димом. Що саме горить, поки не відомо.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у Києві рятувальники ліквідували пожежу в недобудованій триповерхівці біля складу магазину кераміки "Агромат".