У Києві сталася велика пожежа на складі магазину "Агромат" (фото, відео)

У Києві рятувальники ліквідували пожежу в недобудованій триповерхівці біля складу магазину кераміки «Агромат». Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«19 листопада о 16:04 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в недобудованій триповерховій будівлі на вул. Булаховського, 4, виникла пожежа…Як виявилось на першому му поверсі горів утеплювач на площі 100 кв. м», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що о 16:32 пожежу було локалізовано, а о 16:52 ліквідовано.

На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у м. Києві.

«Причина пожежі з’ясовується. Загиблих та травмованих немає», - додали в ДСНС.

Раніше стало відомо, що у центрі Києва спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку.