У Харківській області легковик зіткнувся з автобусом: постраждали 7 осіб (фото)

У Харківській області в результаті зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом постраждали сім осіб.

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Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

За інформацією поліції, 25 листопада близько 20:30 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, біля села Сніжків Валківського району Харківської області, водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого зіткнувся з рейсовим автобусом Mercedes.

У результаті ДТП постраждали водій і дві пасажирки Hyundai, а також четири пасажирки автобуса.

Усіх постраждалих було доставлено до лікарні. Стан здоров'я однієї з пасажирок Hyundai середньої тяжкості, інших постраждалих - задовільний. Після огляду лікарі відпустили трьох постраждалих додому.

Факт ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які управляють транспортними засобами).

Поліцейські встановлюють всі обставини аварії.