Поліція затримала 12 осіб у справі про викрадення елітних авто в Німеччині (фото, відео)

Українські та німецькі правоохоронці затримали групу з 12 людей, яких підозрюють у викраденні автомобілів у Німеччині та перепродажу їх в інших країнах. Про це повідомляє сайт Національної поліції України.

"Більше року українські та німецькі поліцейські збирали інформацію та документували злочинну діяльність групи з числа мешканців Чернівецької області. За місцями мешкання 12 затриманих проведено обшуки, вилучено речові докази. Поступово поліцейські встановили склад групи викрадачів автівок, розподіл ролей кожного з них та схему, за якою діяли зловмисники", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві побили і пограбували начальника підрозділу поліції - ЗМІ

Було проведено 18 санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників, а також їхнього автотранспорту та іншого майна.

«Ми провели спільну українсько-німецьку операцію з вилучення речових доказів та затримання злочинної групи, яка викрадала елітні автомобілі в Європі та легалізовувала їх в Україні. Завдяки спільним діям, думаю, злочинці будуть суворо покарані», – зазначив Голова Нацполіції Сергій Князєв.

Зазначається, що в ході обшуків, які проводилися одночасно як на території України, так і на території Німеччини, вилучено речові докази, які підтверджують причетність підозрюваних до вчинених злочинів. Зокрема, засоби мобільного зв’язку, радіостанції, комп’ютерна техніка, деталі комп’ютерів автомобілів, сканери для відкриття транспортних засобів, документи викрадених у Німеччині автомобілів тощо. Досудове розслідування триває.