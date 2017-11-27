Після затримання сина нардепа Попова свідок розповів, як той з поплічником намагався пограбувати магазин

За словами учасника подій, він не злякався, незважаючи на наказ підлітків відвідувачам магазину "лягти обличчям у підлогу".

Один з учасників затримання сина нардепа Попова Борис Опанасенко розповів, як саме відбувалася спроба пограбування, передає Цензор.НЕТ.

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За словами чоловіка, який затримав підлітка, він спочатку взагалі не повірив, що це не жарт. У момент, коли син депутата разом з подільником увірвалися до магазину, він просто стояв біля прилавка й купував продукти.

"Перше, що я сказав йому: "Ти що клоун? Іди сюди!" - каже Борис. - Я не знав, що це діти. Вони ж у балаклаві були".

За словами Опанасенка, він не злякався, незважаючи на наказ підлітків відвідувачам магазину "лягти обличчям у підлогу". На таку непокору зловмисники явно не розраховували.

Як повідомляв УНІАН, 14-річний син нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Попова був затриманий за розбійний напад на продуктовий магазин.