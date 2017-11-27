На Канівському водосховищі другий день шукають зниклого рибалку та його сина

Для пошуку рибалок, які зникли вчора вдень на Канівському водосховищі, вилетів гелікоптер МІ-9.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що 26 листопада о 23:00 до чергової зміни ДСНС України звернувся чоловік, що його син та онук в неділю о 9 годині на власному пластиковому семимісному човні з двигуном вийшли на риболовлю на Канівське водосховище поблизу м. Переяслав-Хмельницький, і о 13 годині з ними було втрачено зв’язок.

Про подію рятувальники також повідомили до Національної поліції. Крім того, було самостійно організовано пошуки за допомогою двох місцевих рибалок на моторному човні. Пошуки тривали з 16 до 19 години, однак результатів не дали.

«Сьогодні о 10:19 в зону пошуку зниклих рибалок вилетів гелікоптер МІ-9 ДСНС. До цього залучено 49 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки (з них 3 човни), в тому числі від ДСНС - 33 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки», - додали у відомстві.