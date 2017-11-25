На Волині п'яний поліцейський спричинив смертельну ДТП й втік з місця аварії

У Волинській області затримали нетверезого поліцейського, який, спричинивши смертельну аварію у місті Нововолинську, втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, 23-річного старшого лейтенанта, оперуповноваженого Нововолинського відділення поліції затримали вчора, 24 листопада.

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«Здійснюючи маневр обгону на автомобілі BMW-3, він виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 1117». Унаслідок ДТП 67-річний водій легковика загинув», - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, вирішується питання про повідомлення поліцейському про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 КК України). Розглядають питання й про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.