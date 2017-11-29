У Києві знайшли обезголовлений труп (фото)

У Дарницькому районі Києва виявили обезголовлене тіло. Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в м. Києві.

"Вчора о 10:00 до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля озера він помітив обезголовленого чоловіка. На місце прибули слідчо-оперативні групи Головного і Дарницького управлінь поліції, оперативники та судово-медичний експерт. Правоохоронці поспілкувалися із заявником, вилучили речові докази, які відправили на дослідження. Для встановлення причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза", - йдеться у повідомленні.

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За даними правоохоронців, загиблим чоловіком є киянин 1983 року народження, який раніше був судимий за скоєння крадіжок, грабежів, викрадення автомобіля та збут наркотиків.

"Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення обставин події та причетних осіб", - пише Відділ комунікації.