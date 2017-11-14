На Харківщині у відділі поліції помер 34-річний чоловік

У Харківській області в місті Мерефа у відділі поліції помер 34-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, труп чоловіка виявили вчора, 12 листопада, о 8:00 в коридорі на другому поверсі адміністративної будівлі Харківського відділу поліції в місті Мерефа.

За відомостями прокуратури, 34-річного чоловіка з 2016 року розшукували за підозрою у скоєнні крадіжки. У суботу, 11 листопада, близько 19:30 його доставили до відділу поліції. Близько 22:00 він поскаржився на погане самопочуття, був оглянутий медиками швидкої допомоги. Від госпіталізації чоловік відмовився.

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Наступного дня працівники Харківського відділу поліції виявили померлого в коридорі на другому поверсі адміністративної будівлі.

Зазначається, що під час огляду тіла видимих недавніх тілесних ушкоджень не виявлено. Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст. 115 ч. 1 КК України (раптова смерть). Одночасно прокуратура Харківської області за вказаним фактом розпочала провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).