На Київщині вагітна одним ударом вбила свого чоловіка

У Бородянському районі на Київщині під час сімейної сварки 20-річна вагітна смертельно поранила свого чоловіка. Свідками події стали знайомі подружньої пари, повідомляє прес-служба поліції області.

"Коли дружина повернулася додому, 23-річний господар засідав на кухні із товаришем та був добряче напідпитку. Між подружжям почалася сварка. Чоловік став погрожувати. Розлючена вагітна вихопила у нього ніж та встромила в шию", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок удару в артерію потерпілий помер одразу, лікарі "швидкої" лише констатували смерть.

Відомо, що 23-річний чоловік мав кримінальне минуле. Разом вони виховували однорічну дитину й за кілька місяців очікували народження другої.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Винуватиця трагедії затримана й наразі перебуває у спеціальній палаті місцевої лікарні під пильним наглядом поліцейських.

Їй загрожує до від 7 до 15 років позбавлення волі. Подальшу долю дівчини вирішить суд.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині 23-річний хлопець задушив свою 16-річну дівчину та два тижні вдавав, що вона просто зникла з великою сумою грошей.