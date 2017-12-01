На Київщині хлопець задушив свою 16-річну дівчину через СМС (відео)

На Київщині 23-річний хлопець задушив свою 16-річну дівчину та два тижні вдавав, що вона просто зникла з великою сумою грошей. Пара жила разом за згодою батьків дівчини, йдеться в сюжеті ТСН.

«Батьки мені повідомили, що пропала Серафима і деякі кошти. Сказали, що сума дуже велика – більше 200 тисяч. Всі подумали, може, вона дійсно взяла ці кошти і десь там поїхала», - зізнається сільський голова Червоної Гірки Анатолій Кибукевич. Розповіді Іллі про зникнення Серафими повірили всі, навіть мати дівчини, котра написала заяву до поліції тільки через тиждень після зникнення дитини. Оскільки хлопець плутався у свідченнях, правоохоронці вирішили перевірити його на детекторі брехні.

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«Тримав себе досить впевнено. Але показало, що він дає неправдиві покази», - розповіла представник поліції Віталія Грохольська.

Врешті Ілля зізнався, що дівчина писала в телефоні SMS, які його дратували. Він зробив зауваження, вона відповіла, почалася штурханина. Далі Серафима нібито схопила в руки ніж, а Ілля, щоби її заспокоїти, притиснув за шию. Хлопець переконує, що задушив подругу випадково, а потім злякався та сховав тіло в закинутому погребі за 200 метрів від будинку.

Селяни зізнанням шоковані, але закликають не осуджувати нікого передчасно. Сусіди тепер доглядають тварин молодої пари. Серафиму вже поховали, Ілля в СІЗО чекає на обрання запобіжного заходу. За вбивство коханої дівчини йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Раніше на Київщині стало відомо про іншу жахливу трагедію. В одному з готельно-ресторанних комплексів Обухівського району під час святкування весілля сталася сварка між гостями та нареченим. Той вийшов на вулицю, де перебував охоронець. Молодик почав сваритися також і з ним, а потім напав на охоронця, який довго не думав та схопився за ніж. Вже під ранок налякана наречена забила на сполох і нареченого знайшли у приміщенні охоронців. За словами дівчини, він ще був живий. А охоронець сказав, що "все добре". 23-річного чоловіка доправили до лікарні, однак від ножового поранення в область паху та великої втрати крові він помер.