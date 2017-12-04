На Одещині 9-річний хлопчик впав у алкогольну кому

В Одеській області 9-річна дитина впала в алкогольну кому, її госпіталізовано в реанімацію. Про це УНІАН повідомили в Ізмаїльському міському відділі Одеського Головного управління ДСНС.

«Сьогодні о 15.18 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога у відкритті вхідних дверей квартири будинку по вулиці Івана Франка. Повідомлялося, що в цій замкненій квартирі перебуває дитина, якій, ймовірно, стало зле», - сказали у відділі.

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На місце виклику оперативно прибули рятувальники, які за допомогою драбини, проникли в квартиру через балкон. Там, на підлозі в одній з кімнат вони виявили 9-річного хлопчика в непритомному стані. Як констатували медики, у дитини - алкогольна кома, його госпіталізували до реанімації.

«Стан хлопчика вкрай важкий. Лікарі діагностували сильну алкогольну інтоксикацію. За наявною інформацією, дитина жила в благополучній родині. Яким саме чином алкоголь потрапив в дитячий організм, встановить поліція», - уточнили у відділі.

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