Сліди тортур і різані рани: на Донеччині жорстоко вбили цілу сім'ю

У Великій Новосілці Донецької обл. зловмисники жорстоко вбили цілу родину - 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та їхнього сина 23 років. Про це повідомила прес-секретар поліції Донецької обл. Наталія Шиман в Facebook.

Тіла загиблих зі слідами тортур виявив родич, який прийшов до них додому.

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"Під час огляду місця злочину поліцейські виявили, що руки жертв були пов'язані, на тілі - сліди побиття і різані рани, в будинку - безлад. На розшук вбивць піднятий весь особовий склад місцевої поліції, перекриті шляхи можливого відходу зловмисників", - цитує поліцію "112.ua".

На місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, територію обстежують кінологи зі службовими собаками. У населеному пункті розгорнуто оперативний штаб. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

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