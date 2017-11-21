На Сумщині жорстоко вбили батька чемпіонки України з біатлону - ЗМІ

У Глухові Сумської області в ніч на 19 листопада знайшли мертвим 47-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції області на сторінці в Facebook.

Тіло чоловіка без ознак життя побачив випадковий перехожий посеред вулиці і повідомив поліцію. За висновком судмедекспертів, смерть чоловіка настала в результаті механічної асфіксії внаслідок попадання води з калюжі в дихальні шляхи. Крім того, на його тілі були виявлені тілесні ушкодження.

Особу померлого поліцейські встановили швидко. Ним виявився 47-річний житель Глухова. Для з'ясування обставин подій, які могли статися з загиблим в той вечір, поліцейські почали шукати свідків і першим ділом відвідали будинок, поряд з яким знайшли тіло.

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«У приміщенні відчувався різкий запах алкоголю. За всіма ознаками нещодавно тут відбулося застілля, - коментує Леонід Бібік, начальник Глухівського відділу поліції. - В будинку знаходився господар та його гості. Як з'ясувалося, вони добре знали загиблого. І звістка про його смерть стала для них повною несподіванкою. Один з гостей пояснив, що того вечора між ним та загиблим виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли ж останній втратив свідомість, його витягли на двір і залишили біля воріт, щоб той прийшов до себе». Свідки події визнаються - чоловіки конфліктували і раніше, навіть билися.

За інформацією місцевого видання 0542.ua, убитий - батько відомої спортсменки-чемпіонки України з біатлону Христини Ковальової, яка зараз перебуває в Австрії і готується до чемпіонату світу.

Як пише видання, звістка про вбивство батька зломила дівчину і навіть поставила під загрозу її участь у таких серйозних змаганнях.

У поліції дана подія кваліфікується як залишення в небезпеці, що спричинило смерть ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України і вже розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, поліція Києва розслідує смерть дівчини, тіло якої співмешканець закопав біля озера.