В Одесі затримали студентів, які "замінували" відділення "ПриватБанку"

В Одесі правоохоронці викрили групу студентів, які зробили неправдиве повідомлення про мінування одного з відділень «Приватбанку».

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 10 грудня в місті було затримано телефонних хуліганів, які того самого дня «замінували» одне з відділень вказаної фінансової установи.

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За словами начальника регіонального главку поліції Дмитра Головіна, близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення зі служби безпеки «ПриватБанку» про те, що в одне з відділень зателефонував невідомий і повідомив про замінування.

«Під час перевірки відділення не виявлено нічого небезпечного, однак завдяки спільній операції обласних управлінь СБУ та Нацполіції вдалося встановити цілу компанію людей «напідпитку», яка так невдало пожартувала. Причому це хлопці юного віку, студенти», - зазначив Головін.

На даний час вирішується питання про притягнення студентів до кримінальної відповідальності.