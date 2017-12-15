"Кров на твоїх руках": у центрі Києва вхід до елітного бутика заблокували стіною гною (фото)

У ніч з четверга на п'ятницю, 15 грудня, навпроти магазину Garde, розташованого за адресою Велика Житомирська, 8а, невідомі щільним шаром розсипали гній.

При цьому підійшли до завдання досить ґрунтовно - гній привезли у мішках, які потім акуратно склали на купу поруч з деревом, передає "Без табу".

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Гній розмістили рівним шаром, заблокувавши вхід до магазину, але при цьому залишивши прохід для пішоходів.

Крім того, на стінах магазинах були викладені претензії до власників магазину Garde. Невідомі автори вказали на те, що руки власників магазину в крові, а також, що їхнє місце - за ґратами. При цьому частина написів була нанесена на стіни будинку, який є історичним пам'ятником.

Зазначимо, що представники магазину ніяких коментарів про нічний гнойовий вандалізм поки не давали. Мовчать і невідомі акціоністи.

Додамо, що на перетині вулиць Великої Житомирської та Володимирської, де розташований магазин Garde, - досить людне місце. Навпроти бутика розташоване Міністерство регіонального розвитку, трохи далі - управління поліції Київської області та інші держустанови. Таким чином, "акціоністи" були зафіксовані камерами спостереження.

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