В Одесі затримано іноземного «злодія в законі».

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 15 грудня в місті затримали і примусово видворили з країни чергового «злодія в законі», чому сприяла спільна робота поліцейських, прикордонників і фахівців Державної міграційної служби.

За словами начальника главку регіональної поліції Дмитра Головіна, останнім часом спостерігаються численні спроби потрапити до Одеси представників злочинного світу з Кавказького регіону.

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«Так звані «злодії в законі», які намагаються взяти під контроль злочинні групи «барсеточників», квартирних злодіїв та викрадачів автомобілів у регіоні. Також вони прагнуть організувати тут нові злочинні етнічні угруповання», - зазначив Головін.

Він підкреслив, що ці спроби успішно нейтралізуються, незважаючи на різні хитрощі, до яких вдаються «авторитети», в тому числі, змінюють прізвища і документи.

«Змінюйте, хоч зовнішність і стать, будемо ловити і відправляти назад додому», - акцентував Головін.

Як уточнили у відділі комунікацій обласного управління Нацполіціі, йдеться про не раз судимого 39-річного «авторитета» в кримінальних колах, якому заборонений в'їзд до України. Затриманий на прізвисько «Коба» є громадянином Грузії, за оперативними даними, він приїхав до Одеси для координації дій «барсеточників» і квартирних злодіїв.

Відповідаючи на запитання одеських правоохоронців, чи є він «злодієм у законі», «Коба» відповів, що це «некоректне питання», а в Україні знаходиться проїздом.

Раніше був судимий в Україні за ч. 4 ст. 185 (крадіжка у великих розмірах) Кримінального кодексу України.