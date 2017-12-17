У Києві маршрутка врізалася у мікроавтобус, є постраждалі (фото)

12:21, 17 грудня 2017
Інциденти
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За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса, повертаючись на базу, не пропустив Opel, який рухався йому на зустріч.

У Києві маршрутка врізалася В мікроавтобус / фото dtp.kiev.ua

У Києві на вулиці Стеценка маршрутка врізалася в мікроавтобус Opel, в результаті чого постраждали три людини.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що кабіна Opel повністю деформувалася – водій виявився затиснутим всередині свого автомобіля, його діставали рятувальники. Його і двох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували з численними різними травмами.

двох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували з численними різними травмами / фото dtp.kiev.ua

За даними "Київ. Оперативний", пасажирів у маршрутці не було. За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса, повертаючись на базу, не пропустив Opel, який рухався йому на зустріч.

Обійшлося без загиблих.

У Києві маршрутка врізалася В мікроавтобус / фото dtp.kiev.ua

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Теги: #дтп в Києві#постраждалі в ДТП#маршрутка врізалася у мікроавтобус