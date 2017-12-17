На Житомирщині рятувальники двічі за добу ліквідовували наслідки аварій (фото)

На Житомирщині рятувальники двічі за добу ліквідовували наслідки дорожньо-транспортних пригод.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

17 грудня о 04:30 до Служби порятунку «101» м. Житомир надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вул. Покровській. Необхідна допомога рятувальників по деблокуванню двох постраждалих.

По прибуттю фахівців ДСНС на місце події стало відомо, що автомобіль Suzuki Grand Vitara здійснив виїзд на тротуар і вдарився у стовп. Внаслідок пригоди отримав травми пішохід, якого забрала швидка допомога, а водія та пасажирку позашляховика затисло конструкціями транспортного засобу.

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Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розжали панель приладів, якою затисло ноги водію, та звільнили чоловіка. Одночасно з цим бійці ДСНС розжали пасажирські двері та визволили жінку. За допомогою медичних нош рятувальники транспортували травмованих до «карети» швидкої допомоги.

Також напередодні фахівці ДСНС ліквідували наслідки ще однієї дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автодорозі у Романівському районі. Там внаслідок зіткнення двох автомобілів ВАЗ 2111 та Renault Kangoo троє пасажирів ВАЗа отримала травми, а водій загинув на місці. Медики швидкої госпіталізували трьох постраждалих. Рятувальники в свою чергу, за допомогою гідравлічного інструменту деблокували загиблого з понівеченої автівки.