У Києві знову спаплюжили монумент на честь Хануки: вандали облили його кров’ю (фото)

00:49, 18 грудня 2017
Інциденти
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Правоохоронці через акт вандалізму відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Декілька днів тому на монумент невідомі нанесли

Близько 19:00 17 грудня у Києві на Подолі вандали облили монумент, який присвячений Хануці (єврейське свято чуда, свято перемоги у війні між святістю і нечистотою) кров’ю.

Як йдеться в повідомленні спільноти «Київ Оперативний» у Facebook, попередньо монумент облили кров’ю тварин. 

«Телефоном раввін повідомив, що за декілька днів до цього, на монумент невідомі нанесли «свастику». Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство», – йдеться в повідомленні.

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Теги: #вандалізм у Києві#монумент Хануці у Києві