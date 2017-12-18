На Миколаївщині військова вантажівка в’їхала у зупинку, загинула жінка (фото)

У м. Нова Одеса Миколаївської області вантажний військовий автомобіль МАН в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинула 43-річна місцева жителька. Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, автопригода сталась сьогодні близько 11:50 на автодорозі Р-06 «Благовіщенське-Миколаїв» у м. Нова Одеса неподалік Кургану Слави.

«За попередньою інформацією, від вантажного військового автомобіля МАН на ходу від’єднався причеп та в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій саме знаходились шестеро людей», - йдеться у повідомленні.

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Від отриманих травм 43-річна місцева жителька загинула на місці, інші громадяни, які перебували на зупинці, встигли відбігти. Водій та пасажир МАНу не постраждали.

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група Новоодеського відділу поліції та слідчі Головного Управління Нацполіції в Миколаївській області.

Інформацію за вказаним фактом внесено до журналу Єдиного обліку попередньо за ознаками ч. 1 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації машин), що карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше у центрі Миколаєва військовий загинув, провалившись у яму.