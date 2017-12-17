У центрі Миколаєва військовий загинув, провалившись у яму

Увечері в суботу, 16 грудня, на вулиці Соборній в Миколаєві, провалившись у яму, загинув військовослужбовець української армії. Про це "Новинам-N" повідомили очевидці події.

Чоловік йшов по площі Фестивальній в напрямку Обласного палацу культури, біля дитячої бібліотеки № 2 чоловік випадково наступив на дерев'яний щит, який закривав приямок вікна підвального поверху будинку. Під вагою чоловіка гнилі дошки проломилися і він провалився в яму. Яма виявилася більше трьох метрів глибиною. Чоловік отримав важкі травми. Як стверджують очевидці, відразу підбігли до місця події, протягом приблизно 10 хвилин потерпілий ще подавав ознаки життя. Лікар прибула "швидкої" спустився до нього, щоб надати допомогу, проте чоловік вже був мертвий.

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Тіло морпеха з ями витягли рятувальники ДСНС. Від загиблого було чути виразний запах алкоголю.

При чоловікові виявлені документи, що свідчать про те, що він є військовослужбовцем Збройних Сил України.

Товариші по службі військовослужбовця, які приїхали на місце події, розповіли, що загиблий є сержантом-контрактником підрозділи морської піхоти, дислокованого в мікрорайоні Соляні. Він обіймав посаду старшини батареї.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області в ДТП загинув 23-річний військовослужбовець.